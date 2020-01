Venezuela: Berta Nunes visitou instituições de apoio social a portugueses

Na Venezuela, em visita às cidades de Valência e Maracay, a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas contactou com muitos cidadãos luso venezuelanos integrados em estruturas como a Casa Portuguesa do Estado Aragua, Casa Portuguesa do Estado de Carabobo e o Centro Social Madeirense de Valência.

Berta Nunes pode aperceber-se da atividade de natureza social que está a ser levada a cabo por entidades como o Lar Geriátrico Luso Venezuelano de Aragua. E dialogou com os responsáveis das consultas médias gratuitas aos cidadãos portugueses disponibilizadas em Valência e Maracay.



Nestes encontros houve oportunidade para um encontro alargado com os cidadãos luso-venezuelanos, para perceber quais as principais dificuldades e anseios com que se confrontam.



Em Valência Berta Nunes visitou igualmente o Consulado Geral de Portugal, que realizou em 2019 mais de 45 mil atos consulares, proporcionando um importante apoio à comunidade portuguesa e luso venezuelana naquela área consular.