Vendas em direto no Facebook vão ficar mais complicadas

Os vídeos em direto de vendas de roupa, e outros produtos, através do Facebook, pareciam estar para ficar como nova forma de comércio online.

No entanto, no dia 1 de outubro, dois anos depois da ferramenta ter sido implementada, o Facebook decidiu acabar com ela.

As listas de reprodução de produtos, assim como a identificação dos mesmos, vai deixar de ser uma opção nos vídeos em direto. As marcas e influenciadores que dependiam deste negócio podem passar a recorrer aos reels, ou seja, a vídeos que duram até 60 segundos, nos quais podem identificar os produtos que os clientes podem comprar diretamente.

Com os sucessivos confinamentos, devido à pandemia, este método de compra e venda atingiu um sucesso astronómico. Estas transmissões em direto tornaram-se verdadeiros fenómenos de audiências.

Porém, à semelhança do que aconteceu com o TikTok, que desistiu do modelo, a Meta (empresa que detém o Facebook) sentiu necessidade de repensar a estratégia face ao declínio acentuado das visualizações que se tem verificado nos dois últimos anos. O interesse das massas noutros formatos, como vídeos de curta duração, levou a que o formato “live shopping” fosse ficando para trás. Além disso, os desenvolvimentos das plataformas demoraram mais tempo do que o previsto.

“Como os consumidores tendem a ver cada vez mais vídeos curtos, agora estamos a focar-nos nos reels no Facebook e no Instagram”, anunciou a Meta no seu blogue.