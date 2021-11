Vendas de carros elétricos representaram 10% do mercado em 2020

A venda de veículos elétricos está em alta na China, na América do Norte e na Europa, sendo que 3 milhões de unidades foram compradas em 2020, representando 4,6% do total de transações do mercado automóvel.

Os dados são da Comissão Económica da ONU para a Europa, Unece, que revela ainda que as vendas de carros elétricos no continente europeu representaram 10% da fatia de mercado em 2020. Mas previsões da Agência Internacional de Energia apontam que esta percentagem poderá subir para 19% até 2025.

Durante a Conferência da ONU sobre Mudança Climática, COP26, 24 países entres eles Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia, e várias fabricantes de carros como Ford, Mercedes e Volvo firmaram um acordo para acabar com a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis até 2040.

Apesar de tudo, a Unece aponta que os consumidores ainda têm muitas dúvidas sobre a performance das baterias dos carros elétricos ao longo do tempo e se o investimento vale mesmo a pena.

Mas a Comissão acredita que isso poderá mudar graças a uma proposta de regulamentação para garantir uma duração mínima das baterias dos carros elétricos e híbridos.

Regulamentar a questão da degradação das baterias é a primeira iniciativa internacional do tipo, que já recebeu o apoio de nações como Canadá, China, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e da União Europeia.

A proposta prevê que as fabricantes garantam que as baterias dos veículos elétricos percam apenas 20% da sua capacidade inicial nos primeiros cinco anos ou quando o carro completar 100 mil km.