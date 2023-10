Vendas a retalho recuam na zona euro

As vendas a retalho recuaram, em agosto, tanto na zona euro quanto na União Europeia (UE) nas comparações homóloga e mensal, com Portugal a registar a maior quebra face a julho (-3,0%).

Na zona euro, o volume de vendas a retalho caiu 2,1% em agosto face ao mesmo mês de 2022 e 1,2% na comparação em cadeia, divulga a Eurostat.

Na UE, o indicador diminuiu 2,0% na variação homóloga e 0,9% face a julho.

Na comparação com julho, Portugal (-3,0%), França (-2,8%) e Bélgica (-1,5%) tiveram os maiores recuos, enquanto as subidas mais marcantes se observaram no Luxemburgo (1,9%), Polónia (1,7%) e Dinamarca (1,6%).

De acordo com o serviço estatístico da UE, a Eslovénia (-21,5%), Bélgica (-8,5%) e Estónia (-7,9%) registaram as maiores quebras homólogas nas vendas a retalho, com o Luxemburgo (8,7%), a Espanha (8,1%) e Chipre (5,9%) a apresentarem as principais subidas.

Em Portugal, o indicador recuou 0,4% face a agosto de 2022.