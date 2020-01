Venda mais cara da história do Guimarães foi para a Alemanha

O defesa central Tapsoba transferiu-se do Vitória de Guimarães para o Bayer Leverkusen, da I Liga alemã de futebol, após um negócio de 18 milhões de euros, o mais alto já realizado pelos vimaranenses.

Fonte oficial do clube vimaranense confirmou à agência Lusa que o clube alemão pagou 18 milhões de euros pelo passe do futebolista do Burkina Faso, de 20 anos.

O clube vitoriano pode ainda receber mais dinheiro pelo defesa, após ter garantido a existência de uma cláusula de sete milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos e a receita de 15% da eventual venda do jogador pelo Bayer Leverkusen, adiantou a mesma fonte.

A verba investida pelo clube germânico, adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, passou a ser a maior alguma vez associado a uma venda do clube minhoto, depois da transferência de Bebé para os ingleses do Manchester United no verão de 2010 por cerca de nove milhões, revelou o então presidente vitoriano Emílio Macedo da Silva numa Assembleia Geral em outubro desse ano.

Os vimaranenses aproveitaram uma primeira metade da época em que o internacional pela seleção do Burquina Faso alinhou em 32 das 36 partidas já realizadas pela equipa, tendo sido o melhor marcador em todas as provas, com oito golos, seis de penálti.

O defesa central assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025, anunciou o emblema alemão na sua página oficial.

“Edmond Tapsoba era uma escolha regular no Vitória de Guimarães aos 20 anos e, para além das suas capacidades defensivas, é também perigoso no ataque”, disse o diretor desportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, elogiando “o grande potencial” do jogador.