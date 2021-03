Vencer é o lema da seleção portuguesa de futsal

O selecionador Jorge Braz afirmou esta semana que Portugal está em Lodz, na Polónia, para vencer na a República Checa e saltar para a liderança do Grupo 8 de apuramento para o Euro2022 de futsal, na quarta jornada.

“Todos os jogos são para vencer. Não vencemos o primeiro, mas não nos desviamos do que tem sido o hábito. Este segundo jogo é para vencer. As contas fazem-se no fim. Temos de vencer o jogo para depois estarmos em primeiro do grupo. Só vamos estar em primeiro se melhorarmos algumas coisas simples, se estrategicamente afinarmos algumas questões, se pensarmos o jogo e nos adaptarmos ao que o jogo nos vai pedir para o vencer. O jogo é, claramente, para vencer”, disse Jorge Braz.

Em declarações publicadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador nacional explicou que o empate com os checos (3-3) na última semana aconteceu sobretudo porque os atuais campeões europeus falharam em algumas “situações simples” do jogo.

“Podemos melhorar e criar novas oportunidades. Passa essencialmente por nos focarmos em coisas muito simples do jogo para que a qualidade da nossa seleção, individual e coletiva, apareça com a naturalidade que é costume. É só nisso que temos de nos focar. Já passámos por essa experiência muitas vezes. Torna-se mais fácil não voltar a falhar em determinadas coisas muito simples”, referiu.

Por seu lado, o ala Bruno Coelho considerou que, no último encontro, Portugal esteve “algo desconcentrado” e frisou que essa situação “não pode voltar a acontecer”.

“Às vezes complicamos com um passe mais arriscado, com uma finalização mais arriscada ou com ‘um contra um’ mais arriscado e por vezes sai-nos caro, como aconteceu em alguns momentos do primeiro jogo. É preciso manter a concentração e o foco nesses pontos. Nós já reunimos e já estivemos a falar sobre eles, para não voltarem a acontecer”, garantiu.

A República Checa lidera do Grupo 8 com sete pontos, mais dois do que Portugal, que é segundo, enquanto a Polónia está em terceiro com quatro. A Noruega é a última posicionada, ainda sem qualquer ponto.

Os oito vencedores dos grupos e os seis melhores segundos classificados juntam-se aos anfitriões Países Baixos na fase final, agendada de 19 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022. Os restantes dois segundos classificados disputam um ‘play-off’, de 14 a 17 de novembro de 2021, para definir a outra vaga.

O encontro está agendado para as 13:00 (14:00 horas locais) de terça-feira na Atlas Arena, em Lodz.