Vem curtir a festa com Michel

O ritmo e o convite implícito à descontração e diversão de uma boa festa de verão, um baile, romaria ou um mero convívio de fim de dia ou pela noite dentro, este é o mote que se encontra na base da criação do novo tema de Michel intitulado “Vem curtir a festa”.

Um apelo à diversão, feito através de uma canção simples mas muito apelativa, em que as harmonias populares se conjugam com os ritmos mais dançantes, numa composição que se tornará certamente escolha obrigatória para as playlist dos eventos mais concorridos.

Michel é um nome sobejamente reconhecido pelo público português. Intérprete de alguns dos grandes êxitos populares dos últimos tempos e apesar de ter uma carreira consolidada junto das comunidades lusas espalhadas um pouco por todo o mundo, tem vindo a tornar-se um dos nomes incontornáveis nas escolhas e seleções musicais do público nacional, que soberano tem elegido Michel como presença constante nos palcos das festas de norte a sul.