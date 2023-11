Vem aí um videojogo inspirado em Óbidos

O primeiro videojogo criado no Parque Tecnológico de Óbidos vai ser lançado na Vila Natal, numa edição em que os visitantes poderão também experimentar um carro robótico.

Desenvolvido pela equipa do estúdio Red Dagger, liderada pelo ‘designer’ e diretor de Arte Tiago Colaço, o primeiro videojogo criado no Parque Tecnológico de Óbidos intitula-se “Cavaleiro Artur” e é inspirado na história da vila medieval do distrito de Leiria.

No jogo, os jogadores assumem o papel de Artur “bravo cavaleiro que integra as forças comandadas por D. Afonso Henriques aquando da conquista do Castelo de Óbidos aos Mouros e que sonha conseguir ganhar o respeito do seu Rei e dos seus cavaleiros”, conta o ‘designer’ Tiago Colaço, citado no comunicado.

Porém, na véspera da partida “Artur acaba esquecido num canto de uma taverna” e para chegar ao castelo de Óbidos, onde é aguardado (etapa final do jogo), o cavaleiro “enfrenta vários inimigos, inúmeros obstáculos, e tem de coletar todas as moedas que conseguir”, lê-se na nota.

A edição 2023 do Óbidos Vila Natal, que vai decorrer entre quinta-feira e 31 de dezembro, conta ainda com mais uma novidade tecnológica criada no parque tecnológico: o RO-Bot – Rover Óbidos.

Concebido pelas empresas Impactwave, JSIO, Gadget Priority e R&S Tech (do desenho à produção das componentes físicas e eletrónicas, passando pelo desenvolvimento da aplicação que permite comandar o mecanismo), o robô foi criado no âmbito do programa deCode – Academia de Programação e Robótica (edição 2023), um projeto do Óbidos Parque que tem como objetivo proporcionar formação em linguagens de programação e valorizar os currículos de crianças e jovens em idade escolar.

No espaço do Óbidos Parque, os visitantes do Vila Natal “vão poder conhecer, experimentar e divertir-se com este carro robótico”, divulgou a organização.

Na edição que este ano remete para o Natal dos feiticeiros, o público terá ainda oportunidade de desfrutar de um ‘slide’ de vassoura, um laboratório de poções e uma casa do gigante, entre outras atividades.

A vila vai ser coberta por um manto de neve artificial, com 2.400 metros quadrados. No recinto será instalada uma pista de gelo e dois palcos de espetáculos, o “Salão da Magia” e o “Tribunal dos Feiticeiros”.

A programação incluirá 410 apresentações e serão levados a palco cinco espetáculos residentes que unem teatro, artes circenses, comédia e sensibilização ambiental, dois dos quais em estreia, e ainda concertos especiais de Natal.

Com um investimento de cerca de 500 mil, o Óbidos Vila Natal decorrerá todos os dias da semana, encerrando apenas no dia de Natal.

Os horários diários, programação e atividades podem ser consultados no ‘site’ oficial do evento e os bilhetes já estão à venda em obidos.bol.pt, ou podem ser adquiridos nas bilheteiras à entrada.