Vêm aí os veículos elétricos da Xiaomi

O grupo tecnológico chinês Xiaomi vai iniciar a produção em massa dos seus primeiros carros elétricos em 2024, anunciou o fundador da empresa, Lei Jun, na sessão anual da Assembleia Popular Nacional (órgão legislativo) da China.

Lei Jun explicou numa reunião plenária da delegação de Pequim que o progresso na produção do carro da Xiaomi “superou as expectativas”.

“O veículo concluiu, com sucesso, o teste do inverno e deve ser lançado no próximo ano”, disse Lei Jun, que é também delegado da APN, acrescentando ainda que a produção em série terá início “no primeiro semestre de 2024”.

O empresário contou que dedica “metade do seu tempo” ao negócio automóvel, no qual investiu, em 2022, mais de 3.000 milhões de yuan (408 milhões de euros). A equipa de pesquisa e desenvolvimento da Xiaomi dedicada à produção de um automóvel elétrico conta já com 2.300 pessoas.

Em março de 2021, a tecnológica anunciou a entrada no setor dos veículos elétricos com a criação de uma subsidiária, chefiada pelo próprio Lei Jun, num investimento de 10 mil milhões de dólares (8,515 milhões de euros), a ser feito ao longo dos próximos 10 anos.

A Xiaomi fabrica já alguns veículos elétricos, como motocicletas.

A China avançou nos últimos anos com a iniciativa Made in China 2025, que visa transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos setores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

A fabricante de automóveis chinesa BYD é já líder mundial nas vendas de veículos elétricos, tendo ultrapassado, no ano passado, a norte-americana Tesla.