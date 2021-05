Vem aí o proletariado digital

O presidente da DGB (federação sindical alemã), aproveitou a ocasião do dia do trabalho para alertar para os riscos que a digitalização e o florescente comércio na Internet representam para os trabalhadores.

Existe a ameaça de um “proletariado digital”, com vista, por exemplo, às relações de emprego que existem em parte já no comércio na Internet. Apelou para ao emprego sujeito a contribuições para a segurança social.

De facto, encontramo-nos no início de uma nova revolução: uma revolução tecnológica/digital que mudará profundamente as relações de trabalho!

Os robots e a inteligência artificial causarão certamente consequências, no viver das pessoas, não menores das que causou a passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial citadina (com a revolução industrial) no trabalho e nas relações sociais e humanas.

António Justo