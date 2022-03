Vem aí o maior Festival das Migrações de sempre

O 39º Festival das migrações, das culturas e da cidadania, neste ano de 2022, vai realizar-se de 5 de março a 8 de maio no Luxemburgo. Esta edição vem trazer uma revolução na organização e duração do festival organizado pela asbl CLAE.

De um fim de semana de três dias, como era habitual na Lux-Expo em Kicheberg, passa-se a uma imensa variedade de acontecimentos, espalhados por todo o país, com a duração de três meses. Uma cascata de acontecimentos que começa com um mini-festival no CEPA, na rue de l’acierie, n.1, em Hollerich, com propostas culinárias, conferência-debates, espetáculos, filmes e exposições. A grande inovação vem com exposições nas gares do CFL, que em março vão apresentar diversas exposições coletivas, e em três fins de semana seguidos, poderá assistir nas carruagens do CFL, a classes de cinema, stand-up comedy, ou até concertos acústicos, tudo gratuito.

Mas não se fica por aqui. Os organizadores não se intimidaram com a pandemia, que levou ao cancelamento do festival há um ano, e criaram um ambicioso programa cultural e inovador, pois procura conciliar os eventos reais, “in situ”, com outros virtuais, em contexto digital interativo com documentários a serem apresentados a partir de 1 de abril, feitos especificamente para o festival.

Finalmente, em 7 e 8 de maio, o festival desembarca em Hollerich, com música, dança, exposições, conferências, debates, livros, bancas de artesanato, e no exterior “food trucks”, sendo que o local tem extenso estacionamento que será gratuito.

O programa é enorme e para todos os paladares e apetites multiculturais, e pode ser apreciado no site que a organização criou, e que responde a todas as dúvidas e pormenores, sobre a programação, datas, e locais.

A guerra da Ucrânia, também vem ao festival

A atualidade política e o debate político estão no ADN destes festivais desde a sua criação, e este não é exceção, estando prevista na programação desde há meses, uma conferência no dia 7 de maio, em Hollerich, intitulada “O pacifismo na Europa, face a agressão militar da Rússia ”, com a historiadora Maria Luísa Caldognetto. Muitas outras

estão também no programa.

Convidar o Putin?

O BOM DIA não resistiu e perguntou a Anita Helpiquet, da organização, se Putin tinha sido convidado a vir ao festival. A resposta, acompanhada de um riso contido, foi que “ele teria muito a aprender neste festival intercultural, sobre humanidade, integração, e cidadania”.

Quanto à importância destes eventos para o Luxemburgo e para todos os seus habitantes, depois de quase 40 anos destes encontros interculturais, Ana Helpiquet, não tem dúvidas que “muito mudou nestes anos todos”, e compara com o que se passa nos países vizinhos, como a França ou Alemanha, onde diz que “a integração se faz com mais dificuldades, por haver alguma resistência a aceitar as diferenças multiculturais, outras línguas, e se tenta formatar os emigrantes”. No entanto, na sua perspetiva, a população nativa do Luxemburgo “já apoia a integração dos recém chegados sem os forçar a que percam a sua identidade cultural própria”, mesmo que ainda haja muito que fazer para combater as injustiças, os excluídos, e a indiferença ou resignação de muitos.