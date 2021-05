Vem aí o Euro 2020

Os campeonatos nacionais já “sossegaram”, com campeões menos expectáveis nas principais ligas europeias, mas se os tempos não são atípicos, o que menos poderia acontecer?

Como improvável – mas possível, o facto de Portugal ser campeão europeu por cinco anos: Feito histórico! E estão em m marcha os preparativos de todas as equipas nacionais para tirar Portugal do pódio e arrecadar a Taça!

A Betway deixa-lhe, em números, tudo o que precisa saber sobre o evento:

Fase final de 11 de junho a 11 de julho de 2021

Seis grupos com quatro equipas cada:

o Grupo A: Turquia, Itália, País de Gales, Suíça

o Grupo B: Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Rússia

o Grupo C: Holanda, Ucrânia, Áustria, Macedónia do Norte

o Grupo D: Inglaterra, Croácia, Escócia, República Checa

o Grupo E: Espanha, Suécia, Polónia, Eslováquia

o Grupo F: Hungria, Portugal, França, Alemanha

Onze cidades / onze estádios:

o Londres, Wembley Stadium

o São Petersburgo, Estádio de São Petersburgo

o Baku, Estádio Olímpico

o Munique, Futball Arena München

o Roma, Olímpico de Roma

o Amesterdão, Johan Cruijff Arena

o Bucareste, Arena Nacional

o Budapeste, Estádio Ferenc Puskás

o Copenhaga, Estádio Parken

o Glasgow, Hampden Park

o Sevilha, Estádio La Cartuja

A Betway estará na primeira linha, para que não perca nenhum jogo, nenhuma aposta, nenhuma vitória. Já estamos em aquecimento para que, quando começarem os jogos, apenas tenha que subir ao relvado e disfrutar.

Uma oportunidade única de ser o 12º jogador em todas as equipas, de rematar à baliza e faturar. E não falamos só de golos!

Poderá aqui seguir, ao segundo, as datas, os jogos, as equipas, as odds, as apostas e o Skillzy (a mascote do Euro!).

O que precisa saber mais? Turquia e Itália inauguram o Campeonato, no dia 11 de junho, às 21h00, no Olímpico de Roma e, com muitos jogos pelo meio, para acompanhar a par e passo na Betway, Portugal estreia-se na competição, frente à Hungria, no dia 15 de junho, às 18h00, no Puskás Arena, em Budapeste.

Jogos de apuramento, de 11 a 23 de junho. Oitavos, de 26 a 29 de junho. Quartos de final, a 2 e 3 de julho. Meias finais, a 6 e 7 de julho e Final, no Wembley Stadium, no dia 11 de julho, pelas 21h00.

Prepare-se para a emoção que aí vem! Tirar coelhos da cartola ou encontrar “Éder” nas equipas é o que nos move. Um passo à frente, para que, ao apito do árbitro, o vencedor-mor seja você!

E, porque falamos tanto de números, estatísticas e dados, veja a lista dos últimos cinco vencedores:

2016 – Portugal;

2012 – Espanha;

2008 – Espanha;

2004 – Grécia;

2000 – França.

Estará o vencedor da UEFA EURO 2020 nesta lista? Ou haverá uma lista de novos candidatos? Rankings, probabilidades, números e possibilidades são as nossas especialidades. Quer apostar? Ou vai ficar no banco?

Saque os cachecóis, vista o equipamento e ostente as cores da sua bandeira. As emoções movem-nos, a fazer mais e melhor. Juntar desporto e apostas é a nossa premissa para tornar os dias de “bola” ainda mais épicos.

“Rola a bola” com Betway!