Vem aí mais uma edição do Fórum GraPE

O Fórum GraPE 2022 terá lugar no próximo dia 27 de Dezembro, online, a partir das 14:00 de Lisboa.

O Fórum GraPE nasceu em 2012, por iniciativa da PAPS (Portuguese American Postgraduate Society) e da PARSUK (Portuguese Association of Students and Researchers in the UK), às quais se juntaram a AGRAFr (Associação dos Graduados Portugueses em França), a ASPPA (Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha), a APEI-Benelux (Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores na Bélgica, Holanda e Luxemburgo), a AGRAPS (Associação de Portugueses Graduados na Suiça) e a SPOT Nordic (Associação de Portugueses Graduados nos Países Nórdicos).

Trata-se de um evento anual que reúne a diáspora qualificada portuguesa, com o intuito de partilhar experiências profissionais e debater questões cruciais sobre o futuro do País e dos seus cidadãos, desde o mercado de trabalho ao progresso científico. Nas nove sessões anteriores foram enriquecidas com oradores do mundo político, económico, social, científico e académico.

A edição do Fórum GraPE 2022 será online, através da plataforma Zoom e haverá duas sessões em formato mesa redonda.

A primeira parte dedica-se ao regresso a Portugal e a segunda aos desafios da preparação de um potencial regresso. Pretendemos, desta forma, envolver a comunidade graduada portuguesa no estrangeiro, bem como os nossos convidados, em sessões de informação e discussão sobre os incentivos e os desafios que poderão levar a comunidade de graduados portugueses a voltar a residir e trabalhar em Portugal.

Eis algumas das questões a abordar:

– Quais os principais desafios que Portugal coloca a um cidadão qualificado?

– Qual é o perfil do graduado português que está no estrangeiro e gostaria de regressar?

– Quais as medidas necessárias para incentivar graduados portugueses a regressar a Portugal?

– Como poderão os graduados portugueses no estrangeiro contribuir para o desenvolvimento da sociedade Portuguesa?

As inscrições para o evento encontram-se disponíveis em https://www.eventbrite.com/e/464384726217.