Vem aí mais uma edição BTT Eurocidade entre Valença e Tui

Valença e Tui preparam-se para receber mais uma edição do BTT Eurocidade, a prova rainha do calendário desportivo da Eurocidade, no domingo 17 de março.

A prova, de carácter internacional e não competitiva, contará com um percurso curto de 45 km’s preparado para desfrutar das belezas naturais, paisagísticas e patrimoniais da região. Este percurso terá um grau de dificuldade física média-alta, com um declive positivo de 1.000 mts, acessível para os ciclistas com uma certa preparação física.

O Monte do Faro, este ano, será o grande protagonista da prova que vai proporcionar, ainda, passagens pelo Monte Aloia, ponte centenária internacional, centros históricos de Valença e Tui, bem como as margens ribeirinhas do Minho.

A apresentação pública da prova decorreu ontem, 6 de março, no Centro Interfederado de Tui. No ato o Vereador do Desporto, Arlindo Sousa, destacou a importância “desta prova para mostrar a riqueza natural, patrimonial e cultural do nosso território”.

O percurso longo de 80 km’s está destinado aos atletas mais experientes e capacitados, para que possam mostrar toda a sua destreza e capacidade técnica. Este percurso exige uma elevada aptidão física, dificuldade e técnica média e terá um declive positivo de 2.000 mts.

A saída estará localizada, como habitualmente, na Avenida da Juventude, em frente à Piscina Municipal de Valença e a meta, na Praça da República, na Fortaleza.

As inscrições podem ser feitas no site www.biciosos.gal, até este domingo 10 de março. Os interessados em obter mais informações podem contactar a organização pelos telefones 0034986604431 ou 0034644524425.

Por questões logísticas a prova está limitada a 1200 participantes. A saída dos primeiros 500 ciclistas decorrerá por ordem de inscrição.

Para os familiares dos atletas em prova está agendada uma caminhada a cargo do grupo AndaTui, os interessados podem-se inscrever na página www.biciosos.gal.

A organização é da Eurocidade Tui Valença, da Peña Ciclista Biciosos Rias Baixas com o apoio da Federación Galega de Ciclismo, Deporte Galego, Deputación de Pontevedra.