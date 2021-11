Vem aí a Porto Culinary Art and Business Academy

O Turismo do Porto e Norte de Portugal vai criar, em parceria com outras entidades, uma Escola de Alta Gastronomia e Negócios na região e, assim, suprir uma lacuna existente em Portugal, revelou o presidente.

Luís Pedro Martins contou que a escola ficará localizada no Porto, mas terá diferentes polos na região Norte, nomeadamente no Douro.

O objetivo desta escola, que se chamará Porto Culinary Art and Business Academy, é ser uma escola de referência internacional na alta gastronomia e negócios, acrescentou.

“Queremos que esta escola suprime a lacuna que existe em Portugal em matéria de alta formação nestas áreas”, afirmou no final do Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que decorreu no Museu do Douro, no Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Sem querer adiantar mais pormenores sobre a criação desta escola, que contará com vários fundadores, Luís Pedro Martins assumiu que a mesma será apresentada publicamente no início de 2022.

Além de revelar este novo projeto, o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, aproveitando a presença do ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, enumerou algumas preocupações, entre as quais a conectividade aérea, algo estratégico para a região.

“Queremos saber como podemos captar companhias aéreas e novas rotas para o Porto e Norte”, sublinhou.

A acrescentar a esta inquietação, Luís Pedro Martins salientou ter ainda defendido a Linha do Douro e a sua importância.

Aproveitando o facto de estar no Douro, o presidente lembrou ainda questões como a sustentabilidade ambiental, mobilidade, proteção da paisagem ou estética do edificado, aspetos que podem colocar em risco o estatuto de Património Mundial.

