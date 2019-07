Preciso dos teus lábios

da tua língua, dos teus beijos

dos teus olhos, do teu rosto

do teu sorriso, dos teus braços

do teu peito, do teu cheiro

do teu cabelo na minha boca

do teu corpo ancorado no meu

das minhas mãos redescobrindo-te

outra vez e outra vez, sempre nova

pedaço de mau caminho

não, pedaço de caminho bom

onde me quero tanto perder

onde quero deixar desaguar

os meus sentidos, os meus desejos

a minha vontade, os meus anseios

o meu suor, o meu furor, a minha seiva

os meus espasmos e orgasmos

vem, meu amor,

bem sei, não queres ser

então vem ser tudo o que quiseres

comigo podes ser tudo

comigo e em mim, vem

em mim.

JLC22022017