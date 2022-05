Velozes e furiosos mostram o que valem no asfalto português

Durante o verão de 2022, Portugal irá receber as gravações do próximo “Velocidade Furiosa”, que será o décimo filme da saga e no qual a portuguesa Daniela Melchior poderá integrar o elenco.

As estradas portuguesas serão cenário de algumas das cenas de ação do décimo filme da saga, segundo a NIT.

De acordo com a mesma fonte, as gravações estão a decorrer em Itália e Portugal será o próximo destino do roteiro. No entanto, não estão confirmados os dias nem os locais exatos das filmagens.

Daniela Melchior não foi oficialmente confirmada pelos estúdios da Universal Pictures, mas a imprensa especializada norte-americana aponta a atriz portuguesa como uma das possíveis integrantes do elenco.

Aponta-se 2023 como o ano de estreia do filme, mas ainda não há quaisquer informações sobre o enredo. No entanto, já se confirmaram nomes como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Cardi B, Sung Kang, Jordana Brewster, Michael Rooker, Nathalie Emmanuel, Brie Larson e Jason Momoa.

Week 5, day one of an intense new action sequence!!Blessed and grateful.#FastX Posted by Vin Diesel on Tuesday, May 17, 2022

#portugalpositivo