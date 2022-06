“Velocidade Furiosa” vai cortar a A24. Veja aqui as alternativas

A Autoestrada (A24), que liga Viseu a Vila Real, vai estar cortada ao trânsito na região de Lamego e Armamar, em 28 de junho, e de Castro Daire, no dia seguinte, devido a filmagens da película “Velocidade Furiosa”.

“Devido às filmagens de um filme da Universal Pictures [“Velocidade Furiosa”], no dia 28 de junho, entre as 06h00 e as 22h00, a Autoestrada A24 estará encerrada entre Lamego (entrada nº9) e Armamar/Valdigem (entrada n.º10)”, informou a Câmara Municipal de Lamego.

Numa nota de imprensa, publicada na página da internet e nas redes sociais da autarquia lamecense, o executivo municipal faz ainda um “pedido de desculpas pelo incómodo” e publica uma nota da produtora cinematográfica.

Postura idêntica é partilhada pela Câmara de Castro Daire, igualmente no distrito de Viseu, que escreve que, devido ao facto de o “concelho ser palco das gravações de uma das maiores sagas cinematográficas do mundo durante as próximas semanas” a A24 estará encerrada.

“A localização das filmagens irá criar alguns condicionamentos à mobilidade no nosso concelho durante as gravações. Pedimos a compreensão de todos, na exata medida que se trata de uma oportunidade única de colocar Castro Daire no panorama cinematográfico mundial, com a enorme expectativa positiva dos impactos daí inerentes”, defende.

Assim, a A24 entre o nó de acesso a Carvalhal e o da saída norte de Castro Daire estará cortada ao trânsito entre as 06h00 e as 22h00 do dia 29 de junho, podendo os condutores usarem, como alternativa, a Estrada Nacional 2 (EN2) que atravessa o centro da vila.

Em maio o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, já tinha revelado que a produtora tinha contactado o município para a cidade ser “o quartel-general” das filmagens que “vão fazer em vários concelhos do distrito” de Viseu.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta, no elenco, com Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros. A rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em ‘marketing’ e publicidade.

Por motivos de confidencialidade contratual, há muitos detalhes que não podem ser revelados, nomeadamente orçamentais, mas a produtora, Sofia Noronha, disse que se trata de “um investimento económico brutal no país”.

“É abrir as torneiras e utilizarmos o máximo de serviços portugueses […] Portugal tem todas as condições para ser um grande sítio de filmagens, não só pelo tempo, pelos preços acessíveis e pela mão de obra, [mas também porque] somos todos bastante flexíveis – os portugueses aprendem muito rápido. Mas não tínhamos ainda este mercado aberto”, realçou.

A Sagesse Productions foi criada em 2020, em plena pandemia, “numa altura incerta”, mas com trabalho consecutivo deste então, disse Sofia Noronha, nomeadamente com “Fast-X”, “House of the Dragon”, a prequela da série televisiva “A Guerra dos Tronos”, parcialmente rodada em 2021 em Monsanto (no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco), que estreia a 22 de agosto próximo, na plataforma de ‘streaming’ HBO MAX.

“A indústria cinematográfica está habituada a esses incentivos e todos os nossos concorrentes e vizinhos têm incentivos fiscais, porque normalmente o investimento feito no país é quase o dobro desse incentivo fiscal, o país acaba sempre por beneficiar”, sublinhou.

De acordo com o relatório mais recente sobre incentivos à produção cinematográfica e audiovisual e captação e filmagens internacionais, referente a 2018-2020, disponibilizado online, foi apoiada a produção de 48 obras, com um incentivo total de 15,3 milhões de euros, e o investimento global em Portugal foi de 58,7 milhões de euros.