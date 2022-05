Velhinha XF está de volta e em formato elétrico

A Famel XF está de volta ao mercado mas, desta vez, vai ser elétrica, de aspeto renovado e com o preço a rondar os cinco mil euros.

A nova versão da histórica Famel XF-17, a Famel E-XF, vai ser exibida, pela primeira vez, de 5 a 8 de maio na Exponor, Matosinhos.

Segundo o Notícias ao Minuto, que cita o “re-fundador” da marca portuguesa, Joel Sousa, a reinvenção da XF tratou-se de “um processo longo”, porque era necessário garantir qualidade e também fidelidade “ao modelo que encantou os fãs da marca durante décadas”.

Esta nova XF vem cá para fora em dois modelos distintos, a Café Racer, que dá para apenas um ocupante, e a Clássica ,para dois. O comprador poderá optar entre a versão de 50 ou de 125cc.

O preço, explica Joel Sousa, rondará os 4.499 e os 5.899 euros.

O modelo de 50cc será equipado com uma bateria com 70 kms de autonomia (com opção de anexar uma segunda), ao passo que a 125cc terá uma autonomia de 120 kms, também eles distribuídos por duas baterias.

Para além dos modelos referidos, Joel Sousa explicou àquela fonte que será ainda disponibilizada uma edição especial, de apenas 300 exemplares. Trata-se da Embaixador, “com detalhes de design únicos”, cujo preço rondará os 5500 euros.