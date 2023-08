Velha fábrica transformada em ‘retail park’ graças a investidores brasileiros

As antigas instalações du uma das mais emblemáticas fábricas da região entre Douro e Minho, a Belcor, em Felgueiras, prepara-se para uma transformação significativa com o anúncio de que investidores brasileiros planeiam a criação de um ‘retail park’.

Segundo o Felgueiras Magazine, um ‘outdoor’ já está em exibição no local, revelando o projeto do futuro empreendimento comercial.

O investimento é promovido pela Europar Investimentos & Participações, uma empresa de investidores brasileiros que atua na estruturação e desenvolvimento de negócios no segmento imobiliário. É proprietária, por exemplo, do Retail Évora e do Retail Moita.

Já o desenvolvimento e comercialização do espaço será da responsabilidade da Retail Mind, uma consultora ibérica, com sede em Vila Nova de Gaia, fundada em 2021. Entre outros, a Retail Mind é responsável pelo Sudoeste Retail Park, em Silves; Rio Park, em Monção; ou o Vila Retail Park, em Ponte de Lima.