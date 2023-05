Vela: duplas portuguesas garantem Europeus em Itália

As duplas de velejadores portugueses compostas por Diogo Costa e Carolina João e por Beatriz Gago e Rodolfo Pires apuraram-se esta quarta-feira para a frota de ouro dos Europeus da classe olímpica 470, que decorre em Sanremo, Itália.

Os olímpicos Diogo e Carolina concluíram as cinco regatas da primeira fase em oitavo lugar, com 22 pontos, a 15 dos alemães Simon Diesch e Anna Markfort, que ascenderam à liderança depois de venceram as três regatas desta manhã, adiadas de terça-feira devido à ausência de vento.

Por sua vez, Beatriz e Rodolfo avançaram em 20.º, com 38 pontos.

A final decorre na quinta e sexta-feira, com a realização de mais seis regatas.

O apuramento Olímpico da classe 470 vai decorrer nos mundiais, que vão decorrer em Haia, entre 08 e 20 de agosto.