Veja onde se concentra a população de Portugal (e de outros países)

O site The Inspiration revela com belíssimas visualizações aquilo que todos sabemos: a população portuguesa concentra-se no litoral e à volta de Lisboa e Porto. O trabalho de representação gráfica é assinado por Terence Fosstodon,

A apresentação gráfica, muito interessante, mostra os mapas de vários países do mundo mostrando em relevo as áreas onde a população é mais numerosa.

O mapa de França, por exemplo, revela a enorme concentração de população em Paris, mas também que há cerca de uma vintena de grandes aglomerados no país.

A Alemanha, por seu lado, tem uma população muito concentrada em alguns estados, mas o grafismo também revela um grande aglomerado junto fronteira francesa, por exemplo.

Por seu lado, o mapa de concentração da Inglaterra revela uma grande distribuição da população, sendo uma dos países apresentados onde o equilíbrio é maior.

Veja a representação de mais países aqui.