Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visita Cuba

José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, encontra-se até esta quinta-feira (dia 17 de julho) em visita a Havana, capital de Cuba. A deslocação visa assinalar as marcas culturais e humanistas da presença de José Maria de Eça de Queiroz naquela cidade, onde exerceu as funções de Cônsul de Portugal, entre 1872 e 1874.

A visita inclui encontros com a Vice-Presidente da Assembleia Nacional da República de Cuba e com membros do governo cubano. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas terá também um encontro com a comunidade portuguesa residente em Cuba.

Conheça, em baixo, o programa da deslocação do representante português.

17 de julho

10h00 – Visita ao café frequentado por Eça de Queiroz em Havana – Café de La Columnata Egipciana

Local – Calle Mercadores

11h30 – Encontro com o Vice-Ministro das Relações Exteriores da República de Cuba, Rogelio Serra Díaz

Local – Ministério das Relações Exteriores de Cuba

15h00 – Apresentação da peça teatral “Mise en Abîme”, pelo Teatro Raquel Revuelta, inspirada na presença de Eça de Queiroz em Havana

Local – Teatro Raquel Revuelta

17h30 – Estreia mundial do filme “O nosso Cônsul em Havana”, realizado por Francisco Manso sobre a presença de Eça de Queiroz em Havana

Local – Cine 23 y 12

18 de julho

10h00 – Encontro com a Vice-Presidente da Assembleia Nacional de Cuba, Ana María Mari Machado

Local – Capitolio de Havana

11h30 – Encontro com o Vice-Ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, António Carricarte

Local – Ministério do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro de Cuba

15h30 – Visita à exposição “La Presencia de Portugal en Cuba”, que assinala o centenário das relações diplomáticas entre Portugal e Cuba (1919-2019)

Local – Palacio del Segundo Cabo

16h30 – Encontro com membros da comunidade portuguesa em Cuba Local – Residência Oficial do Embaixador de Portugal em Cuba