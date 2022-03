Veja o debate inaugural do Conselho Regional das Comunidades na Europa no BOM DIA

O Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa (CRCPE) irá reunir, em Lisboa, esta quinta e sexta-feira na Sala dos Concursos, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Logo a seguir à sessão de abertura, o CRCPE promove um debate, que será transmitido pelo BOM DIA nas redes sociais, no âmbito dos 50 anos da criação da rede oficial do ensino de português no estrangeiro para portugueses e lusodescendentes. Os programas eleitorais do Governo e dos partidos com assento parlamentar serão confrontados com as propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas nesta matéria.

Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, os Deputados Firmino Marques (PSD), Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Carlos Gonçalves (PSD), Inês Sousa Real (PAN), Pedro Soares (Bloco de Esquerda), João Oliveira (PCP), Rodrigo Saraiva (Iniciativa Liberal) e Rui Tavares (Livre) são os intervenientes que já confirmaram presença num debate que também contará com a participação de Maria João Ruela, Assessora do Presidente da República para as Comunidades Portuguesas.

Na parte da tarde, as Conselheiras e os Conselheiros do CRCPE irão analisar as respostas ao inquérito que foi recentemente lançado com o objetivo de apurar as dinâmicas de transformação que atravessa o movimento associativo da diáspora portuguesa no contexto europeu. Nessa reunião, também irão participar associações das Comunidades Portuguesas com sede em Portugal.

No capítulo da participação cívica das Comunidades Portuguesas, o CRCPE abordará, na sexta-feira, a questão das eleições legislativas no círculo eleitoral da Europa e também irá debater sobre a possibilidade de se aumentar o número de deputados eleitos pelos círculos da Emigração. Nesse mesmo dia, também está prevista uma reunião com António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

Nestes dois dias de reunião, Participam também Luís Ferraz, novo Diretor-Geral da DGACCP, Rui Pena Pires, Joana Azevedo (por confirmar), Carlota Moura Veiga, Joana Miraldes e Sara Reis do Observatório da Emigração, e Fernando Gomes do Departamento de Migrações da CGTP-IN.

