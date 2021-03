Veja mais um episódio de “Onde estou não sou”

O episódio número 11 do programa “Onde estou não sou”, do psicólogo Ivandro Soares Monteiro, colunista e colaborador do BOM DIA, já está disponível e pode vê-lo abaixo.

O tema deste episódio é “Psicólogos o mundo precisa de nós”. O doutor Ivandro recorda que a pandemia é um teste à saúde mental da humanidade pelo que o mundo precisa, mais do que nunca, dos psicólogos.

“Precisamos todos de sentir mais controlo sobre a nossa vida, principalmente nesta fase temporária de pandemia de covid-19, tão incerta e difícil, até tudo voltar a normalizar”, afirma o doutor Ivandro.

Pode também seguir o doutor Ivandro às sextas-feiras, 21 horas de Lisboa, no YouTube e Facebook do BOM DIA na emissão “Psicologia no BOM DIA“.