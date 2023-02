Veja as novas carruagens do metro do Porto

O primeiro de 18 novas carruagens encomendadas à chinesa CRRC Tangshan para circular na rede de metro do Porto estará ao serviço em maio, depois de vários ensaios e testes, disse o presidente da empresa, Tiago Braga.

Em declarações aos jornalistas com a nova carruagem em fundo e ao lado do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o presidente da Metro do Porto explicou que o novo veículo vai entrar na rede em maio após “testes muito exigentes”.

“Temos de fazer uma avaliação de segurança para submeter ao IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] para garantir a homologação do veículo. Depois entra para a rede sem qualquer distinção [entre linhas]”, disse Tiago Braga.

Este é o primeiro de um conjunto de 18 novos veículos CT [abreviatura de CRRC Tram] encomendados à empresa chinesa CRRC Tangshan.

O novo veículo, que chegou em dezembro ao Parque de Material e Oficinas (PMO) em Guifões, no concelho de Matosinhos, após uma viagem por mar e terra desde a Ásia, está desde hoje e até terça-feira em exposição na Estação da Trindade, podendo ser visitado pelos passageiros.

A entrega do primeiro veículo encomendado à CRRC Tangshan no último trimestre do ano já estava prevista no Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da Metro do Porto para 2022.

Em causa está um investimento total de 49,6 milhões de euros.

Com estas novas carruagens, a rede da Metro do Porto passa a contar com 120 veículos.

Tiago Braga explicou que os ensaios e testes vão ser feitos entre a 01:00 e as 06:00, uma “janela de tempo que é relativamente curta”, disse, pelo que “atrasa a colocação em serviço.”

“Este veículo é o protótipo e serve de referência”, acrescentou o presidente da Metro.

Em março está prevista a chegada de mais quatro carruagens, aos quais se somam mais cinco em julho e os restantes em setembro.

Vão circular em todas as linhas, incluindo as que estão em obras: extensão da Linha Amarela de Santo Ovídio a Vila d’Este (Vila Nova de Gaia) e Linha Rosa (ligação de São Bento à Casa da Música, no Porto).

Os novos veículos têm uma velocidade máxima de circulação de 80 km/h e capacidade para 244 passageiros, dos quais 64 sentados.

A apresentação juntou hoje de manhã, na Trindade, autarcas e governantes.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, acompanharam Tiago Braga na visita ao novo veículo.

“É um exemplo de um comboio que está adaptado às avaliações da Metro do Porto junto dos passageiros e dos trabalhadores”, disse Duarte Cordeiro que espreitou a zona do motorista e sentou-se nos novos bancos da carruagem.

“É [um veículo] moderno, responde às preocupações que a Metro do Porto tem relativamente a facilitar a manutenção. Está mais adaptada para coisas que os passageiros iam dizendo como ter mais sítios para agarrar. É uma composição que corresponde aos desafios que temos e para o serviço que queremos prestar”, disse o ministro, aos jornalistas.

Duarte Cordeiro aproveitou para referir que “o país tem feito um enorme esforço na mobilização de recursos para o setor da mobilidade urbana”, apontando que “desde 2015 até ao final da década foram investidos quase 4,8 mil milhões de euros”.

“É muito importante as pessoas perceberem que temos procurado alargar a oferta. Queremos recuperar passageiros para o transporte público”, disse o ministro.

Quanto a investimentos na Metro do Porto, Duarte Cordeiro apontou que entre as várias linhas de financiamento [POSEUR, Fundo Ambiental e PRR] nos últimos anos foram mobilizados quase 950 milhões de euros”.

Fundada em 1881, a CRRC Tangshan é uma empresa chinesa com larga tradição na produção de comboios, comboios de alta velocidade e veículos de metro.

É o maior fabricante mundial de material circulante ferroviário, com sede em Pequim e empregando mais de 180 mil trabalhadores.