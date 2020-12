Veja a reconstituição do acidente que vitimou Sara Carreira

As autoridades já analisaram as imagens do acidente que vitimou Sara Carreira. O carro onde a filha mais nova de Tony Carreira seguia, conduzido por Ivo Lucas, embateu na viatura de Cristina Branco, que se tinha despistado minutos antes, e capotou várias vezes.

As imagens de videovigilância foram recolhidas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, que está a investigar as circunstâncias da trágica morte. Com base nessas imagens, a CMTV fez, nesta quinta-feira, a descrição em pormenor da forma como tudo aconteceu no final da tarde de sábado, 5 de dezembro, entre os quilómetros 60 e 61 da A1, no sentido Norte-Sul, próximo do nó de saída para o Cartaxo.

Ainda antes de o Range Rover onde seguiam Sara Carreira e Ivo Lucas colidir com o Volvo V50 da fadista Cristina Branco, uma carrinha Volkswagen Passat é vista a fazer “uma trajetória aos esses” e a movimentar-se “entre a faixa da direita e a do meio”. O nevoeiro era intenso e o veículo iria a uma reduzida velocidade; cerca de 70 a 80 quilómetros por hora.

É então que a viatura de Cristina Branco, que viajava com a filha, de dez anos, “embate na traseira da carrinha, faz um pião e fica virada em sentido contrário ao do trânsito”. Porém, “manteve sempre as luzes ligadas”. As duas acabam por sair do carro e são vistas junto ao separador central, já a carrinha Volkswagen Passat ficou fora da faixa de rodagem.

Segundo a CMTV, as imagens de videovigilância mostram que pelo menos dez veículos conseguiram contornar o aparatoso acidente. Mas tal não aconteceu com Sara Carreira e Ivo Lucas. O jipe bate no lado direito frontal do carro de Cristina Branco.

Cai para a esquerda, percorre escassos metros junto ao separador central e capota pelo menos quatro vezes. O carro onde seguiam Sara Carreira e Ivo Lucas, um Range Rover dourado, para a aproximadamente cem metros do local da colisão.

Logo depois do capotamento do Range Rover, um Fiat Palio chega à zona do sinistro e aparenta ter pegado fogo por baixo, segundo as imagens reveladas pela infografia da CMTV.