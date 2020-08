Veja a primeira estrada feita de plástico

O que parece uma estrada comum é agora a mais recente novidade na cidade de Oroville, na Califórnia. A nova construção junta uma tecnologia que mistura garrafas de plástico com asfalto. Por cada quilómetro de estrada são usadas cerca de 150 mil garrafas.

Esta é a primeira estrada do país a ser pavimentada com plástico reciclado. Sean Weaver, presidente da TechniSoil, a startup que criou este projeto, explica que “o pavimento se baseia num material de plástico para assegurar a resistência, e a rocha é simplesmente um material de enchimento.”

A nova técnica adotada permite o reaproveitamento do asfalto antigo, o que não acontece quando uma rua ou estrada precisa de ser pavimentada, uma vez que a camada superior do asfalto é retirada e automaticamente descartada.

De acordo com a Fast Company, na cidade de Oroville, uma parte da estrada com uma extensão de 500 metros já foi repavimentado com plástico.

A fusão dos dois materiais torna a estrada mais resistente a possíveis danos, como é o caso de buracos ou fissuras que vão surgindo com o tempo. Pode ainda ter uma durabilidade superior do que o asfalto comum pois este apenas “depende da rocha para a resistência da mesma”.

O processo recorre ao PET, material frequentemente utilizado na composição de garrafas de refrigerantes e água. Para pavimentar uma estrada, os trabalhadores usam equipamentos que moem a camada superior do pavimento, e depois misturam esse pavimento antigo com o plástico reciclado mantendo-os unidos.

Com a utilização dos métodos mais tradicionais, repavimentar uma estrada pode exigir a introdução de 42 camiões de material novo e o transporte de outros 42 camiões de resíduos por cada quilómetro de asfalto.

O novo modo de operar permite uma redução do tráfego, o que elimina as emissõesdessas viagens e acelera os trabalhos em curso. “Podemos fazer esse trabalho de maneira muito tranquila à noite” diz Weaver.

A empresa está também a trabalhar com Los Angeles e em breve irá adotar esta técnica em outras cidades na Califórnia. O estado norte-americano, preocupado com questões ambientais, tem alguns objetivos mais ambiciosos para o futuro.

Também na Europa o tema começa a surgir. Na Holanda, uma empresa experimentou utilizar plástico reciclado para pavimentar estradas, começando a experiência com uma ciclovia.