Veja a “Bandida” de Carlão

O vídeo do novo single de Carlão, “Bandida”, editado por Rui Berton, integra imagens dos mais recentes espetáculos no Festival Meo Marés Vivas e Festas de Loures, refletindo a poderosa energia de Carlão e banda em palco e a participação efusiva e contagiante do público.

“Quando estreei “Bandida” com banda num palco, fiquei deveras surpreendido pela energia com que um tema acabado de editar foi recebido pelo público. A (ainda) curta história da performance da música ao vivo tem sido tão feliz que me pareceu fazer perfeito sentido usar imagens de concertos para o seu teledisco. Um feedback vigoroso da audiência é como um combustível extra para quem está a tocar e “Bandida” pegou de estaca nas nossas atuações: já o sinto como um dos momentos mais fortes ao vivo”.

“Bandida” marca nova colaboração entre os irmãos Nobre, ficando a letra a cargo do Carlão (Carlos Nobre) e a composição e produção da responsabilidade de João Nobre.