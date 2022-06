Veículo mata e deixa feridos em Berlim

Esta manhã, um motorista abalroou várias pessoas no centro de Berlim. À hora da publicação, há pelo menos uma vítima mortal confirmada.

A polícia deteve o condutor do veículo que deixou pelo menos um morto e dezenas de feridos. Ainda não percebeu se foi apenas um acidente. O carro entrou por uma loja em Kurfürstendamm, no centro da cidade.

Vários meios já estão no local a prestar auxílio, como polícias e bombeiros. Também a senadora do interior de Berlim, Iris Spranger, já veio a público prestar as condolências, como refere o Der Spiegel.