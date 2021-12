Vedetas portuguesas não tiveram ‘canetas’ para os espanhóis

A seleção de Lendas de Espanha venceu Portugal (7-4), numa partida disputada no Pavilhão João Rocha esta sexta à noite.

Rui Costa (1’) e Pauleta (11’, 24’ e 36’) marcaram os golos da equipa das quinas. Marchena (2’), David Villa (4’ e 5’), Mendieta (20’ e 34’) e Luis Garcia (35’ e 36’) apontaram os tentos espanhóis.

De forma a assinalar o centenário da Seleção Nacional, a Federação Portuguesa de Futebol organizou um jogo das lendas entre Portugal e Espanha. Um duelo simbólico, já que este foi o primeiro jogo de sempre da equipa das quinas, a 18 de dezembro de 1921.

Um jogo que contou com alguns nomes sonantes de ambos os lados. Do lado português estiveram jogadores como Luís Figo, Rui Costa, atual presidente do Benfica, ou Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto; enquanto do lado espanhol entraram em campo David Villa, campeão do Mundo com Espanha, ou os ex-Benfica Capdevilla ou Marchena.