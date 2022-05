Vaud recebe o Primeiro Fórum Português da Suíça

A cidade suíça de Renens, no cantão de Vaud, acolhe este fim de semana a primeira edição do Fórum Português da Suíça, uma iniciativa promovida pela Federação de Associações Portuguesas da Suíça (FAPS).

O certame, agendado para o próximo domingo, 22 de maio, inicia-se pelas 9h15 (hora local) na Sala de Espetáculos de Renens.

De acordo com o programa disponibilizado pela organização, a intervenção de abertura será realizada por António Cunha (FAPS), seguindo-se uma conferência subordinada à temática “Quem fomos? Quem Somos? Quem queremos ser?”, que fica à responsabilidade de Nazaré Torrão, professora na Universidade de Genebra.

Ainda durante a manhã de domingo serão realizados ateliers participativos e subirão ao palco o Júlio Vilela, Embaixador de Portugal na Suíça; Jean-François Clément, Presidente da Comuna de Renens; e Maria de Lurdes Gonçalves, Coordenadora do Ensino Português.

A segunda metade do primeiro fórum está reservada para as artes e para a cultura, havendo espetáculos de dança e música antes do encerramento.

O Fórum Português da Suíça “é um espaço de diálogo entre os portugueses residentes na Suíça, a sociedade de acolhimento e os órgãos do Estado português” e conta com o apoio do Banco Montepio, da Caixa Geral de Depósitos, da CCISSP, da Gazeta Lusófona, da Europeixe, da Calçada, da FAPS e da Renens Carrefour D’Idées.

A entrada é livre mas o seu lugar deve ser reservado através de *protected email* ou do número (+41) 76 425 62 50.

#portugalpositivo