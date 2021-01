Vaticano começa vacinação na segunda semana de janeiro

O Vaticano anunciou que vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 na segunda semana de janeiro, com prioridade ao pessoal de saúde e segurança pública, idosos e pessoas em maior contacto com o público.

“A campanha de vacinação anti-Covid-19 dentro do Estado da Cidade do Vaticano começará nos próximos dias. Prevê-se que as vacinas cheguem ao Estado na segunda semana de janeiro, em quantidade suficiente para cobrir as necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”, refere uma nota da Direção de Saúde e Higiene.

A escolha recaiu sobre a vacina da Pfizer, pelo que foi adquirido um “frigorífico de temperatura ultrabaixa” para armazenar as doses.

O Vaticano vai aplicar “critérios de seleção das categorias mais expostas à infeção, de acordo com as adesões voluntárias”.

As vacinas vão ser administradas no átrio do Auditório Paulo VI, por equipas médicas e de enfermagem da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

O programa abrange os cidadãos do Estado, funcionários e seus familiares; de fora ficam os menores de 18 anos.

A administração do Vaticano e da Santa Sé recomendam a vacinação, “para proteger a própria saúde, mas também a dos outros”.