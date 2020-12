Vaticano anuncia celebrações de Natal muito limitadas

O Vaticano anunciou que o Papa vai presidir às celebrações com participação “muito limitada”, na Basílica de São Pedro.

A nota precisa que as celebrações litúrgicas vão ser limitadas à presença de “fiéis individuais”, seguindo a prática assumida desde o reinício das celebrações comunitárias, em maio, após dois meses de confinamento provocados pela pandemia de Covid-19.

O texto destaca que as missas vão decorrer com “respeito pelas medidas de proteção previstas, salvo alterações provocadas pela situação sanitária”.

A 24 de dezembro, pelas 19h30 locais, Francisco preside à missa da vigília da solenidade do Natal do Senhor, conhecida popularmente como Missa do Galo.

No dia de Natal, pelas 12h00 de Roma, o Papa concede a tradicional bênção ‘Urbi et Orbi’ (à cidade e ao mundo), na basílica de São Pedro, à imagem do que aconteceu na Páscoa, sem deslocar-se à varanda.

A 31 de dezembro, pelas 17h00 locais, Francisco preside às I vésperas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, com ‘Te Deum’ em “ação de graças pelo ano que decorreu”.

A 1 de janeiro de 2021, o Papa preside à missa, a partir das 10h00, no 54.º Dia Mundial da Paz.

Ainda dentro do ciclo de celebrações de Natal, Francisco assinala a solenidade da Epifania, a 6 de janeiro, com a missa na Basílica de São Pedro, pelas 10h00 locais.

De fora deste calendário fica a celebração na Capela Sistina, por ocasião da festa do Batismo do Senhor, em que o Papa batiza várias crianças.