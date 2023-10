Vasco Vilaça vence Taça do Mundo de Triatlo

O triatleta português Vasco Vilaça venceu a medalha de ouro da Taça do Mundo de Triatlo em Roma, ao cumprir a prova em 53.39 minutos.

Vasco Vilaça foi o vencedor da última prova da Taça do Mundo de Triatlo que aconteceu no passado sábado, dia 7 de outubro, na primeira edição da prova em Roma.

Ao entrar no grupo da frente após a corrida de natação e bicicleta, segundo o site World Triathlon, Vasco Vilaça não diminuiu a prestação, tendo completado a corrida de 5 km em 14 minutos e 26 segundos que lhe garantiu o a medalha de outro com quatro segundos de vantagem para o segundo classificado, o belga Arnaud Mengal, e seis para o alemão Simon Henseleit, terceiro lugar no pódio.

Em setembro, Vilaça falhou a conquista do pódio no Mundial de triatlo na final de Pontevedra, ficando em quarto lugar no campeonato.

“No final estava completamente exausto, era a última corrida da temporada e queria aproveitar, por isso no início da corrida fui em frente”, disse Vilaça em entrevista ao World Triathlon.

“Eu não sabia se alguém estaria a vir comigo, os rapazes mais novos passam muito rápido, mas diverti-me imenso. Eu tinha na cabeça que queria vingar-me um pouco de Pontevedra e isso dá-me confiança para continuar a trabalhar e saber que estou a fazer bem as coisas. Acho que vamos ter um bom inverno para nos prepararmos para a nova temporada. É a primeira vez que luto pela qualificação olímpica e os nervos já estão a aumentar… é o maior espetáculo do desporto e estou ansioso por chegar lá”, admitiu.