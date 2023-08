Vários operacionais feridos no incêndio de Odemira

Três operacionais sofreram ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que lavra desde sábado em Odemira e outros seis foram assistidos no local, anunciaram esta segunda-feira as autoridades, dando conta de que cerca de 60 pessoas dormiram num centro de acolhimento.

Num ‘briefing’ aos jornalistas, no posto de comando montado em São Teotónio, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, referiu que as situações de assistência médica aos elementos das forças de socorro “não inspiram cuidados”.

O fogo tem neste final de manhã três frentes ativas, depois do registo de vários “reacendimentos violentos” e com o vento forte a dificultar os trabalhos.

“É provável que, com estas frentes, esta extensão, esta violência, haja habitações que possam estar em risco”, admitiu, sublinhando que a Proteção Civil está a avaliar com a GNR a necessidade de mais evacuações.

O incêndio neste concelho do distrito de Beja já obrigou no domingo a evacuar quatro locais – Vale dos Alhos, Vale de Água, Choça dos Vales e Relva Grande – e uma unidade de turismo rural, num total de mais de 100 pessoas retiradas, por prevenção.

Hoje, o número de pessoas retiradas mantém-se nessa ordem.

Também presente na conferência de imprensa, o presidente do município, Hélder Guerreiro, especificou que cerca de seis dezenas de pessoas, provenientes sobretudo do turismo rural, foram acolhidas na noite passada no centro criado para o efeito