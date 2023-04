Vários mortos em ataque a banco nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas esta segunda-feira num tiroteio no centro da cidade de Louisville, no Estado norte-americano do Kentucky. O atirador foi neutralizado.

“Confirma-se que cinco pessoas foram mortas” e “pelo menos seis foram transportadas para o hospital”, entre as quais um polícia, declarou um responsável policial às estações televisivas norte-americanas.

O ataque ocorreu no interior das instalações do Old National Bank, situado na rua East Main, na baixa de Louisville, e várias testemunhas que abandonaram o edifício disseram à estação de televisão WHAS-TV terem ouvido o som de disparos de arma de fogo lá dentro.

O departamento da Polícia Metropolitana de Louisville tinha já escrito no Twitter que estava a responder a uma ocorrência em curso no interior de um banco e pedido à população para evitar aquela área, descrevendo na altura o autor do ataque como “um agressor ativo”.

O comandante-adjunto da polícia da cidade, Paul Humphrey, disse à imprensa que quando os agentes chegaram ao local “se depararam ainda com tiros a serem disparados no interior do banco”.

Uma testemunha relatou à WHAS-TV ter visto um homem com uma “espingarda automática” abrir fogo.

Alguns funcionários do banco conseguiram refugiar-se na sala dos cofres, precisou um jornalista da CNN.

Foi confirmada a morte do atirador no local, indicou Humphrey, acrescentando: “Desconhecemos ainda exatamente as circunstâncias da sua morte, nesta altura”.

Imagens televisivas mostraram muitas viaturas da polícia junto do local do ataque, e os repórteres da WHAS-TV indicaram ter visto pelo menos seis pessoas a serem de lá retiradas em ambulâncias.

Numa mensagem no Twitter, o governador do Kentucky, Andy Beshear, disse estar a dirigir-se para o local.

“Por favor, rezem por todas as famílias afetadas e pela cidade de Louisville”, escreveu o governador.

Também o FBI (polícia federal norte-americana) indicou que agentes seus estavam a responder à ocorrência.