Vários detidos nas manifestações de Madrid

A maior rede social do mundo decidiu não pagar à comunicação social do país pelo uso de conteúdos jornalísticos. Outra gigante da internet, a Google, chegou a acordo e vai compensar os media pelas partilhas de textos, áudios e vídeos. Mas o Facebook mostra-se irredutível e já começou a bloquear todas as tentativas de acesso a conteúdos pelos utilizadores australianos.