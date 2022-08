Várias praias portuguesas interditas a banhos

Com a época balnear ainda a decorrer, ir a banhos no distrito do Porto tornou-se mais complicado depois de a praia de Matosinhos ter hasteado a bandeira vermelha, esta quinta-feira, devido aos valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água.

Esta informação foi adiantada à agência Lusa pelo capitão do porto do Douro.

A Praia de Matosinhos passou a integrar uma lista de praias desaconselhadas ou interditadas, que incluiu terça-feira a praia de Castelo do Queijo e outras cinco praias em Vila Nova de Gaia, e uma na Póvoa de Varzim.

Mais a sul, outras cinco praias em Espinho, no distrito de Aveiro, também tiveram que hastear bandeiras vermelhas e colocar avisos nos acessos por apresentarem águas com valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.