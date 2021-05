Variante indiana deixa britânicos em alerta

O nível de risco atribuído a uma variante do coronavírus descoberta na Índia aumentou e passou a ser considerado “preocupante” pelo Reino Unido, onde o número de casos disparou numa semana.

A direção geral de saúde de Inglaterra (PHE na sigla em inglês) anunciou que o número de infeções com a variante B.1.617.2 mais do que duplicou, de 202 para 520 numa semana, pelo que está a causar apreensão às autoridades sanitárias.

Segundo a PHE, “os indícios sugerem que essa variante, detetada pela primeira vez na Índia, é pelo menos tão transmissível quanto B.1.1.7 (a variante de Kent)”.

No entanto, diz que as outras características “ainda estão a ser investigadas”.

Existem outras duas variantes também descobertas na Índia (B.1.617 e B.1.617.3) sob monitorização no Reino Unido que também têm vindo a aumentar, mas em valores mais baixos.

Segundo as autoridades, “quase metade dos casos está relacionada com viagens ou contacto com viajantes”, e, embora espalhados por todo o país, a maioria dos casos está concentrada nas áreas do noroeste, nomeadamente Bolton, e Londres.

Testagem adicional nestas áreas está a ser implementada para conter os surtos

A variante foi identificada pela primeira vez em março na Índia, onde uma nova vaga de infeções sobrecarregou o sistema de saúde, com escassez de oxigénio e de camas.