Vão nascer três novas cátedras de língua portuguesa nos EUA

O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa esta terça-feira, dia 2 de novembro, na sessão de assinatura de protocolos entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (CICL), a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e quatro universidades norte-americanas, tendo em vista a criação de três cátedras de língua e cultura portuguesa nos EUA.

A Universidade de Rutgers New Brunswick receberá a Cátedra Três Marias, a Universidade de Massachussets UMass Amherst a Cátedra Lídia Jorge, e as Universidades do Utah e Brigham Young a Cátedra de Língua e Cultura Portuguesa.

De acordo com o programa enviado ao nosso jornal, o evento irá iniciar-se pelas 14h00 (hora de Lisboa), com a assinatura dos protocolos, seguindo-se as intervenções dos presidentes das universidades citadas e o encerramento levado a cabo por Augusto Santos Silva.

