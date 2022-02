Vamos votar outra vez!

Na sequência da invalidação de cerca de 80% dos votos no círculo da Europa, o Tribunal Constitucional decidiu que a votação deverá ser repetida.

A decisão do tribunal vem na sequência de cinco queixas apresentadas por partidos devido à invalidação de 80% dos votos da emigração no círculo da Europa, o equivalente a cerca de 157 mil votos.

“Sendo impossível o apuramento efetivo de todos, e somente o dos votos que devem ser considerados válidos, entendeu o tribunal, que resta proceder à repetição dos atos eleitorais em tais assembleias de voto, segundo se encontra previsto no nº2 do artigo 119º da lei eleitoral para a Assembleia da República”, pode ler-se no acordão.

Já em 2019, de um total de cerca de 158 mil boletins, foram anulados cerca de 35 mil votos da emigração. No entanto, nessa altura, o Tribunal Constitucional entendeu que a sua ação não ia alterar o resultado final das eleições e decidiu não agir sobre a situação.