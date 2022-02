Vamos lá fazer tábua rasa

“Tábua Rasa” é um projeto artístico que inclui um trabalho discográfico e um concerto encenado.

A partir do conceito de “Tábua Rasa”, as letristas Patrícia Raposo e Ana Lázaro, e o compositor, Ramón Maschio, criaram onze temas que, inevitavelmente, são onze pequenas histórias. Entre palavras e melodias, surgiram canções que falam de diversos assuntos da vida humana e de como somos influenciados ou não pela sociedade em que estamos inseridos.

A sonoridade leva-nos para ambientes de múltiplas influências musicais, destacando-se o fado como a mais forte. A guitarra portuguesa, a guitarra clássica, o piano e o acordeão são os instrumentos que nos acompanham nesta viagem. Dado o carácter teatral deste projeto, o CD foi gravado em cima de um palco, como se de um espetáculo ao vivo se tratasse.



O Concerto encenado: Com os temas criados, chegou a fase do encenador e da atriz/cantora Fernanda Paulo colocarem as canções em cena. Contar histórias cantadas e levar o público a encantar-se não só com o que ouve mas com o que vê.

A cenografia, figurinos e desenho de luz juntam-se para fazer deste espetáculo de teatro-música uma criação artística que não vai querer perder.