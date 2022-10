Vamos à tasca com o Tiago

Tiago Maroto regressa a estúdio e lança o EP “Vamos à tasca” com três temas. O single “Vamos à tasca” é uma canção que descreve as idas às tascas das aldeias, contando as brincadeiras, peripécias, os convívios com os amigos, os excessos.

É um tema que fala na celebração da amizade no seu estado mais puro, sem filtros. Ao mesmo tempo, enaltece a gastronomia típica e bem conservada, dos usos e costumes das gentes das aldeias.

“Ribeira nova” é um tema muito popular que canta as lengalengas tradicionais. O desafio e objetivo deste tema é cativar as pessoas a perceber a interligação dos diversos objetos e personagens e tentar cantar sem se enganarem, um desafio à memória.

O terceiro tema que faz parte do EP, “Malhada do centeio” talvez seja dos temas mais cantados hoje em dia, nas romarias populares. É um tema com uma roupagem um pouco diferente do que se faz nas romarias, é uma roupagem à nossa identidade, mas sem perder a essência do tradicional. Nas festas das aldeias, em que basta uma concertina, sem palco, num contacto direto com as pessoas, este é dos temas mais cantados. Fala de uma das nossas tradições mais importantes, da dificuldade do trabalho, mas ao mesmo tempo da união, pois fala das ajudas que todos sempre dão.