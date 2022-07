Valter Lopes, oriundo do norte do país, vem desde a cidade do Porto apresentar a sua nova proposta musical e em dose dupla.

Trata-se de um EP constituído por duas canções que representam algo novo na carreira de Valter Lopes.

“Assobia com amor” é o primeiro tema, uma canção em que a história é contada na primeira pessoa, com alegria, simbologia e ritmo. Uma melodia dançante com uma letra que rapidamente fica no ouvido e que se tornará rapidamente uma das apostas para o Verão de 2022.

Irreverente e de sorriso fácil, ela está no pequeno ecrã todos os fins-de-semana, num dos mais populares programas de televisão em que a música popular portuguesa é destaque.

O segundo tema de Valter Lopes presta homenagem a alguém que considera de personalidade carismática e de uma humildade e alegria desmedidas, “É a Fany”. Uma canção ritmada e de simples audição e compreensão que rapidamente será do agrado e adotada por todos.

Para Valter Lopes a música é arte, som, dança, sentimento, alegria e frescura,… Os ingredientes certos que podem ser encontrados nas suas duas novas canções que fazem parte do EP “Assobia com amor”.