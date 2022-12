Valorant: portugueses lutam pela Red Bull Campus Clutch

Envolvendo mais de 4.500 equipas dos cinco continentes, o Red Bull Campus Clutch é hoje a maior competição global de Valorant destinada em exclusivo a estudantes universitários. Portugal vai estar representado com uma equipa na final mundial, que decorre em São Paulo até 16 de dezembro.

Verdadeiro fenómeno de popularidade do gaming, o Valorant não para de crescer. Atualmente são mais de 22 milhões de jogadores registados em todo o mundo. Este é o território do Red Bull Campus Clutch, uma competição exclusiva para equipas de estudantes universitários, que envolveu este ano, mais de 4.500 equipas em 50 países à volta do globo.

Portugal volta em 2022 a fazer parte desta dinâmica e depois das fases nacionais da competição vai marcar presença na Final Mundial. O encontro está marcado para São Paulo, no Brasil, mais concretamente para o mítico estádio do Pacaembu. Entre hoje e amanhã (13 e 14 de dezembro) decorre a Fase de Grupos. Na quinta-feira tem lugar o apuramento do Top 16, seguido dos Quartos de Final. Já na sexta-feira o dia começa com as Meias Finais, antecedendo o culminar da competição com a tão esperada Grande Final. Além do título mundial, está em causa um prize pool de 20 mil euros.

O QuartetoDos5 parte motivado para o Brasil. A equipa é apontada como favorita à vitória, depois da conquista no ano passado do título de Vice-Campeã do Mundo com a formação Project S – o QuartetoDos5 integra um jogador desta equipa, Miguel “Bati” Batista, ao qual se juntam, Simão “Stepa” Stepanov, Afonso ‘Furyan’ Sousa, Rui ‘Akira’ Barbosa e Daniel ‘zePiCzz’ Mariano.

Com Iain Chambers e Loviel “Velly” Caldwell no papel de hosts, toda a ação da Final Mundial do Red Bull Campus Clutch pode ser acompanhada em direto na Twitch da Red Bull, nos dias 15 e 16 de dezembro. Alex “Vansilli” Nguyen, Jessica “Jess” Bolden, Ethan “Sully” Tran, John Allen, Peter “Kremer3” Kremer e a lenda local Gustavo “Upmind” Franco Domingues são os analistas de serviço.