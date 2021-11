Valor da criptomoeda Omicron dispara com nova variante

A criptomoeda Omicron atingiu um valor de quase 700 dólares (cerca de 620 euros) na manhã desta segunda-feira, cerca de 10 vezes mais do que na sexta-feira, de acordo com o site na Internet especializado em moeda digital CoinMarketCap.

O nome dado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) à nova variante do novo coronavírus detetada na África do Sul terá impulsionado a valorização da moeda digital, que havia sido criada no início de novembro. Para facilitar a discussão sobre as variantes, a OMS utiliza o nome das letras do alfabeto grego (alfa, beta, gama, delta, etc.), que é mais acessível a um público não científico e que permite evitar a estigmatização dos países onde as estirpes são descobertas.

No seu site na Internet, os fundadores da criptomoeda Omicron não fazem referência à covid-19. Explicam que esperam que os seus ativos “possam funcionar como uma moeda capaz de reter o seu poder de compra independentemente da volatilidade do mercado”.

