Valete regressa com cinco temas de uma assentada

Valete, um dos nomes consagrados do Hip-Hop português, anunciou o seu regresso ao panorama da música nacional através do lançamento inesperado de cinco temas no seu canal de Youtube.

Sempre interventivo, o artista aproveitou o confinamento para “cozinhar” sons em conjunto com Phoenix RDC, Virgul, Lila e X-Tense.

“Olimpo”, “Viaja”, “Indústria dos Sonhos”, “Rua do Poço dos Negros” e “Ilha de Honshu” são o resultado de um período de confinamento auto-imposto e remontam às raízes de um rapper social, progressista e intimamente ligado aos valores fundadores da cultura Hip-Hop.

“Foram cinco as semanas em que estive confinado entre os meses de junho e julho. Um confinamento auto-imposto depois do confinamento nacional. Tinha um negócio no mercado do Airbnb que faliu, fiquei sem concertos e vi muita gente à minha volta desesperada, no meio da guerra pandémica e com a brusca quebra de rendimentos. Essas semanas também coincidiram com o pós-morte de George Floyd e todos os protestos e debates que foram gerados em torno do acontecimento”, refere Valete em comunicado enviado ao nosso jornal.