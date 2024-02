Valência: incêndio em prédio provoca pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram num incêndio que atingiu um edifício residencial com 14 andares na cidade espanhola de Valência, adiantou fonte das equipas de emergência.

A confirmação das mortes foi feita pelo vice-diretor-geral de Emergências, Jorge Suárez, em declarações aos jornalistas desde o posto de comando junto ao edifício que ainda está em chamas, noticiou a agência Efe.

Os jornais Las Provincias e Levante tinham adiantado que um ‘drone’ dos bombeiros detetou pelo menos quatro mortos no interior do edifício.

Um balanço anterior feito pelas autoridades espanholas por volta das 21:00 locais (20:00 em Lisboa) apontava para pelo menos 13 feridos, como resultado do incêndio.

Entre os feridos há seis bombeiros, dois deles, pelo menos, com queimaduras nas mãos e um com uma fratura, de acordo com o serviço Emergencias112CV, da Comunidade Valenciana (região autónoma no leste de Espanha).

Segundo as imagens transmitidas pelas televisões, a torre de 138 apartamentos, de construção recente, foi destruída pelo fogo, tanto a fachada como o interior, restando quase só a estrutura do ‘esqueleto’ do prédio.

Testemunhas no local ouvidas pelos meios de comunicação e vídeos divulgados nas redes sociais, apontaram que o incêndio começou no 4.º andar, num momento de vento forte em Valência, e alastrou-se a todo o prédio em menos de meia hora, aparentemente, pela fachada, de onde saltaram placas metálicas por trás das quais parecia haver um material rapidamente inflamável.

Segundo vários relatos de moradores e proprietários, o edifício foi construído entre 2008 e 2010.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, escreveu na rede social X (antigo Twitter) estar “consternado com o terrível incêndio” em Valência e disse estar em contacto com o governo regional para avaliar a necessidade de mais meios.