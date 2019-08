Vais ao Eutubóra?

Dia 12 de agosto é Dia Internacional da Juventude e dia do Eutubóra, o festival de influenciadores digitais.

Este evento da Câmara Municipal de Matosinhos, powered by Cidade FM, irá ter lugar em frente à praia de Matosinhos no Jardim do Condomínio Palácio da Enseada, na Avenida General Norton de Matos.

O Eutubóra começa às 15 horas e termina às 20, contando com a participação de Sirkazzio, Diogo Costa, Hélder Tavares, Mathgurl, Os Nova, Paulo Sousa, Owhana e Vânia Fernandes

A entrada no Eutubóra é livre e podes ter aulas de skate com a Associação de Skate do Porto a partir das 10 horas.